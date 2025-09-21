Continua l’assedio a Gaza City | 31 morti dall’alba Starmer pronto a riconoscere la Palestina Mattarella | Da capodanno erbraico invito contro la violenza
Continua l’assedio a Gaza. Netanyahu rilancia espansione su Cisgiordania
L'assedio di Gaza continua senza sosta. L'esercito israeliano continua nella sua missione di morte mentre in maniera sprezzante esponenti del governo istraeliano definscono Gaza una Eldorado immobiliare Scendiamo in piazza anche a Palermo! Venerdì 19 - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza ancora sotto assedio, ma #Israele apre al cessate il fuoco: si accende la speranza, ma la situazione rimane disperata e si continua a morire - X Vai su X
Guerra, prosegue operazione a Gaza City. 71 i palestinesi uccisi nella Striscia - Nelle immagini che arrivano dalla Striscia, paramedici si affrettano a trasferire i palestinesi feriti all’ospedale Al- Segnala ilsole24ore.com
L'anello di fuoco d'Israele a Gaza city, decine di morti - Gaza city è ormai costantemente sotto un "anello di fuoco": i media palestinesi descrivono così l'avanzata dell'Idf nella città principale della Striscia, accompagnata da "pesanti bombardamenti", ... Si legge su ansa.it