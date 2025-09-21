Continassa Juve | Conceicao c’è per Verona Miretti no Le possibili scelte di formazione al Bentegodi

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve ha reso noti i convocati per il match contro l’Hellas Verona, in programma alle 18.00 al Bentegodi. Dopo la squalifica di due giornate torna a disposizione anche in campionato Andrea Cambiaso (è già rientrato in Champions League col Borussia Dortmund), mentre restano assenti Miretti, Rouhi (che scende in Next Gen) e Milik. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: Conceicao c’è per Verona, Miretti no. Le possibili scelte di formazione al Bentegodi

