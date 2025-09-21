Consar buoni segnali Con Siena è un déjà vu
CONSAR RAVENNA 2 EMMA VILAS SIENA 2 (25-22, 22-25, 21-25, 25-22) CONSAR: Russo 4, Canella 8, Valchinov 7, Dimitrov 11, Zlatanov 10, Bartolucci 10, Goi (L); Ciccolella 1, Gottardo 6, Iurlaro, Giacomini, Bertoncello 5, Gabellini. NE: Asoli. All. Valentini. SIENA: Nelli 14, Randazzo 14, Benavidez 5, Ceban 6, Mastrangelo 4, Bragatto 1, Bini (L); Manavinezhad 6, Piccinelli, Compagnoni 3, Matteini 1, Mignano 1. All. Petrella La stagione della Consar ricomincia dove era finita la precedente, ossia dalla sfida contro Siena, finalista playoff lo scorso anno che, nel frattempo, ha unito le forze con la vicina Santa Croce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
