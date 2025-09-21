Consar buoni segnali Con Siena è un déjà vu

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CONSAR RAVENNA 2 EMMA VILAS SIENA 2 (25-22, 22-25, 21-25, 25-22) CONSAR: Russo 4, Canella 8, Valchinov 7, Dimitrov 11, Zlatanov 10, Bartolucci 10, Goi (L); Ciccolella 1, Gottardo 6, Iurlaro, Giacomini, Bertoncello 5, Gabellini. NE: Asoli. All. Valentini. SIENA: Nelli 14, Randazzo 14, Benavidez 5, Ceban 6, Mastrangelo 4, Bragatto 1, Bini (L); Manavinezhad 6, Piccinelli, Compagnoni 3, Matteini 1, Mignano 1. All. Petrella La stagione della Consar ricomincia dove era finita la precedente, ossia dalla sfida contro Siena, finalista playoff lo scorso anno che, nel frattempo, ha unito le forze con la vicina Santa Croce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

consar buoni segnali con siena 232 un d233j224 vu

© Sport.quotidiano.net - Consar, buoni segnali. Con Siena è un déjà vu

In questa notizia si parla di: consar - buoni

Consar, buoni segnali. Con Siena è un déjà vu.

consar buoni segnali sienaConsar, buoni segnali. Con Siena è un déjà vu - Finisce in parità il test con i toscani, già avversari lo scorso anno e finalisti ai playoff. Segnala sport.quotidiano.net

Consar Ravenna, primo test stagionale con Siena al Pala Costa - A conclusione della terza settimana di preparazione, per la Consar è giunto il momento della prima verifica agonistica. Secondo ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Consar Buoni Segnali Siena