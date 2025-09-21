Conjuring | last rites supera il box office di terminator 3

Il successo commerciale di un nuovo capitolo della saga horror si riflette nei risultati di incasso e nelle performance al botteghino. Recentemente, The Conjuring: Last Rites ha raggiunto traguardi significativi, superando alcuni record storici del settore cinematografico. Questo articolo analizza i principali dati relativi alla pellicola, i suoi riscontri commerciali e le prospettive future per la franchise. risultati di incasso e record raggiunti da the conjuring: last rites. dati di incasso internazionali e nazionali. Fin dalla sua uscita, avvenuta all’inizio di settembre 2025, The Conjuring: Last Rites ha ottenuto un grande successo sia a livello globale che in Italia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

conjuring last rites superaThe Conjuring – Il rito finale supera le previsioni al botteghino con un record per il franchise - Il rito finale ha superato le previsioni al botteghino, segnando un nuovo record per l’intero franchise horror. Scrive cinefilos.it

The Conjuring continuerà come serie HBO Max - Abbiamo precedentemente riportato che The Conjuring: Last Rites sta attualmente ripulendo al botteghino, con molti desiderosi di seguire i personaggi di Patrick Wilson e Vera Farmiga nella loro avvent ... Segnala gamereactor.it

