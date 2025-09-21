Congresso provinciale AFDS omaggio agli oltre 2mila donatori benemeriti e due nuove sezioni in partenza
Si è svolto nella giornata odierna, domenica 21 settembre 2025 a Gonars il 66° Congresso provinciale dell’Associazione friulana donatori di sangue (AFDS), un appuntamento che ha reso omaggio ai 2.267 donatori benemeriti e tracciato le nuove linee associative.Nella sua relazione, la presidente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
