Confesercenti l' assemblea ha scelto Roberto Marzola come nuovo presidente comunale

Cambio al vertice di Confesercenti Ferrara: l'assemblea comunale ha eletto Roberto Marzola nuovo presidente comunale, che subentra ad Alessandro Orsatti, al quale è stato rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto negli anni.

