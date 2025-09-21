Confesercenti l' assemblea ha scelto Roberto Marzola come nuovo presidente comunale
Cambio al vertice di Confesercenti Ferrara: l'assemblea comunale ha eletto Roberto Marzola nuovo presidente comunale, che subentra ad Alessandro Orsatti, al quale è stato rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto negli anni.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'incontro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Confesercenti, assemblea ambulanti: "Il settore soffre di una grave mancanza di ricambio generazionale"
Andrea Salvan è il nuovo Presidente di ANVA (Associazione nazionale venditori ambulanti) provinciale, aderente a Confesercenti Bologna. Eletto il 4 settembre al termine dell'Assemblea Elettiva provinciale, guiderà il sindacato degli ambulanti con priorità s
Fiesa Confesercenti,. Orsatti alla guida: "Il settore alimentare, pilastro del territorio" - Alessandro Orsatti è stato confermato presidente di Fiesa Confesercenti Ferrara, il sindacato degli esercenti del settore alimentare aderente a ... Da ilrestodelcarlino.it
Assohotel Confesercenti ER: Albertini rieletto presidente - Rieletto l'albergatore di Cesenatico, al vertice dell’associazione sindacale degli albergatori della Riviera Romagnola ... Riporta livingcesenatico.it