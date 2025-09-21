Conferenza stampa Vecchi post Pergolettese Inter U23 | Abbiano ragazzi che giocano sempre per vincere c’è un aspetto incoraggiante Su Topalovic vi dico questo
Conferenza stampa Vecchi post Pergolettese Inter U23: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo il successo nel 5° turno di Serie C. La conferenza stampa di Stefano Vecchi, tecnico dell’ Inter U23, dopo la vittoria per 0 a 2 in trasferta contro la Pergolettese nel match valevole per la 5^ giornata del girone A di Serie C. L’ANALISI – « Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo portato a casa un risultato importante. Primo tempo ottimo, perfetto direi. Abbiamo rischiato, perché poi gli episodi potevano anche sorridere alla Pergolettese, penso al palo alla prima occasione. Credo che il primo tempo sia finito meritatamente in vantaggio per noi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
.@PisaSC, Gilardino, durante la conferenza stampa in vista del match contro il Napoli, ha parlato dell'infortunio di Stengs - X Vai su X
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Press conference ahead of Lazio v Roma - facebook.com Vai su Facebook
Verso Vicenza-Crotone, Vecchi: «Playoff iniziati bene, ma vietato abbassare la guardia»; CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI; Inter-River Plate 2-0: la conferenza stampa post partita di Cristian Chivu.
Conte travolto da un’irruzione improvvisa, la conferenza stampa si trasforma in una festa sfrenata - Antonio Conte si è presentato regolarmente in sala stampa per affrontare la classica conferenza post partita come da protocollo, ma tutto è durato un attimo: l’atmosfera compassata, professionale, ... Scrive fanpage.it
Sampdoria, Semplici: “Chiediamo scusa ai tifosi, abbiamo i mezzi per risalire” - 0 rimediata dalla Sampdoria nella giornata corrente di Serie B fa scivolare i blucerchiati al diciottesimo posto in classifica con 32 punti. Secondo gianlucadimarzio.com