Conferenza stampa Luis Henrique post Inter Sassuolo | Felice per i minuti l’importante erano i tre punti
Conferenza stampa Luis Henrique post Inter-Sassuolo, le parole del brasiliano dopo la vittoria a San Siro: «Penso solo a dare il massimo». L’ Inter ha superato il Sassuolo per 2-1 a San Siro nella quarta giornata di Serie A, tornando al successo dopo le recenti difficoltà di campionato. La gara è stata decisa nella ripresa: prima il gol di Carlos Augusto ha portato i nerazzurri sul doppio vantaggio, poi la rete di Walid Cheddira ha riaperto i giochi fino al 96’. Con determinazione e compattezza la squadra di Cristian Chivu è riuscita a difendere il risultato, conquistando tre punti pesanti davanti a quasi 69mila spettatori. 🔗 Leggi su Internews24.com
