Conferenza stampa Fiordilino post Pergolettese Inter U23 | Oggi era fondamentale dare continuità di risultati Il mio ruolo da veterano mi piace

Conferenza stampa Fiordilino post Pergolettese Inter U23: le parole del centrocampista dei nerazzurri dopo la vittoria. Il centrocampista dell’ Inter U23, Luca Fiordilino, ha commentato in conferenza stampa il successo per 0-2 contro la Pergolettese, match del 5° turno del girone A di Serie C deciso anche dal suo gol che aveva aperto le marcature. Fiordilino ha sottolineato come queste due vittorie consecutive siano fondamentali per la continuità di risultati della squadra e per il morale dei giovani in rosa. Il ruolo di veterano nel gruppo. Fiordilino ha spiegato il valore del proprio ruolo all’interno di un gruppo composto da giovani talenti: il centrocampista, insieme a compagni più esperti come La Gumina, Prestia e Melgrati, cerca di guidare i ragazzi, aiutarli a migliorare e trasmettere mentalità e professionalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

