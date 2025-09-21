Conferenza stampa Fiordilino post Pergolettese Inter U23 | Oggi era fondamentale dare continuità di risultati Il mio ruolo da veterano mi piace

Internews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Fiordilino post Pergolettese Inter U23: le parole del centrocampista dei nerazzurri dopo la vittoria. Il centrocampista dell’ Inter U23, Luca Fiordilino, ha commentato in conferenza stampa il successo per 0-2 contro la Pergolettese, match del 5° turno del girone A di Serie C deciso anche dal suo gol che aveva aperto le marcature. Fiordilino ha sottolineato come queste due vittorie consecutive siano fondamentali per la continuità di risultati della squadra e per il morale dei giovani in rosa. Il ruolo di veterano nel gruppo. Fiordilino ha spiegato il valore del proprio ruolo all’interno di un gruppo composto da giovani talenti: il centrocampista, insieme a compagni più esperti come La Gumina, Prestia e Melgrati, cerca di guidare i ragazzi, aiutarli a migliorare e trasmettere mentalità e professionalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa fiordilino post pergolettese inter u23 oggi era fondamentale dare continuit224 di risultati il mio ruolo da veterano mi piace

© Internews24.com - Conferenza stampa Fiordilino post Pergolettese Inter U23: «Oggi era fondamentale dare continuità di risultati. Il mio ruolo da veterano mi piace»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

Conferenza stampa Fiordilino post Pergolettese Inter U23.

Conte travolto da un’irruzione improvvisa, la conferenza stampa si trasforma in una festa sfrenata - Antonio Conte si è presentato regolarmente in sala stampa per affrontare la classica conferenza post partita come da protocollo, ma tutto è durato un attimo: l’atmosfera compassata, professionale, ... fanpage.it scrive

Dove vedere Conte in conferenza stampa: orario e streaming - Cresce l'attesa per la conferenza stampa di oggi di Antonio Conte, chiamato a presentare la sfida tra Sassuolo e Napoli, in programma domani alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Fiordilino Post