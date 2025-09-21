Condò ammette | Pio? Scoperto al Mondiale per Club devo confessare che…

Condò ha parlato negli studi di Sky di Pio Esposito, dopo l’esordio in Champions League di mercoledì del classe 2005. Le sue parole. Dopo l’ esordio dal primo minuto contro l’ Ajax in Champions League, Francesco Pio Esposito si candida per una nuova maglia da titolare anche contro il Sassuolo. L’attaccante classe 2005 dell’ Inter ha impressionato per personalità e tecnica, entrando stabilmente nelle rotazioni offensive di Cristian Chivu e attirando l’attenzione degli addetti ai lavori. LA FIDUCIA DI PAOLO CONDÒ Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha espresso grande fiducia nel giovane centravanti, ricordando un aneddoto: «Pio Esposito lo abbiamo scoperto al Mondiale per Club, si è vista classe nel gol realizzato. 🔗 Leggi su Internews24.com

