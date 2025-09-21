Concorso docenti PNRR3 | iscrizione con riserva c’è la possibilità?

In attesa del bando per il concorso docenti PNRR3, molti aspiranti si interrogano sulla possibilità di partecipare con riserva. Attualmente, mancano conferme ufficiali in merito al conseguimento dell’abilitazione o del titolo di sostegno dopo la scadenza della domanda, ma le indicazioni ministeriali forniscono un quadro abbastanza definito per i candidati. La questione della riserva in . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - docenti

