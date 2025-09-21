Concessioni, sciolti i nodi. Il Club resta al Velodromo. Accordo con la nuova Ata.

di Francesco Querusti FIRENZE Accordo raggiunto. L’attività all’impianto sportivo del Motovelodromo e Sferisterio delle Cascine va avanti in sinergia fra il nuovo gruppo Ata Club Sportivo Cascine che ha vinto il bando comunale e lo storico Club Sportivo Firenze. Definiti i particolari e firmato il patto di collaborazione che dà tranquillità ai 200 tesserati del calcio e degli altri sport, sullo svolgimento regolare della nuova stagione sportiva che sta iniziando. I presidenti dell’Ata, nuovi gestori, sono fiduciosi rivolgendo lo sguardo al futuro: "Soddisfazione per l’intesa raggiunta. Vogliamo tutelare l’attività sportiva e giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

