Conceicao Juve: i numeri e l’analisi della prestazione dell’esterno portoghese nel match contro il Verona. I numeri della prestazione di Conceicao nel match tra Verona e Juventus confermano le ottime sensazioni date dal campo. L’attaccante, che ha giocato 70 minuti, è stato il vero protagonista della serata, mettendo a segno un gol decisivo e mostrando una qualità tecnica superiore alla media. I dati statistici sono un’eloquente testimonianza della sua prova: su 33 passaggi tentati, ne ha completati ben 32, raggiungendo un incredibile 97% di passaggi precisi. Una percentuale altissima, che sottolinea la sua capacità di giocare con intelligenza e di non sbagliare la giocata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao Juve, la luce di un fulmine (fresco) che sta crescendo sempre di più: i numeri di una partita praticamente perfetta contro il Verona