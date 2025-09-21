Conceicao Juve la luce di un fulmine fresco che sta crescendo sempre di più | i numeri di una partita praticamente perfetta contro il Verona
Conceicao Juve: i numeri e l’analisi della prestazione dell’esterno portoghese nel match contro il Verona. I numeri della prestazione di Conceicao nel match tra Verona e Juventus confermano le ottime sensazioni date dal campo. L’attaccante, che ha giocato 70 minuti, è stato il vero protagonista della serata, mettendo a segno un gol decisivo e mostrando una qualità tecnica superiore alla media. I dati statistici sono un’eloquente testimonianza della sua prova: su 33 passaggi tentati, ne ha completati ben 32, raggiungendo un incredibile 97% di passaggi precisi. Una percentuale altissima, che sottolinea la sua capacità di giocare con intelligenza e di non sbagliare la giocata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: conceicao - juve
Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli
Conceicao recupera per Real Madrid Juve? Fiducia segnalata in crescita, ma Tudor prepara anche questo piano B. Le ultime
Calciomercato Juve: l’arrivo di Sancho esclude la permanenza di Conceicao? Qual è l’idea della dirigenza, scenario a sorpresa per l’attacco!
Pagelle #Juve: Conceicao d'oro, nebbia Vlahovic. Joao Mario e Openda problemi da risolvere - X Vai su X
Convocati Juve per il Verona ? La decisione su Conceicao, ecco gli assenti - facebook.com Vai su Facebook
Conceicao, ufficiale Juve! Cifre e durata del nuovo contratto - La Juventus ha confermato ufficialmente l'acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceição, coronando una trattativax fortemente desiderata da tutte le componenti tecniche e dirigenziali del club. tuttosport.com scrive
Juventus, Conceiçao rimane in bianconero: il comunicato - Francisco Conceição – dopo il prestito annuale in bianconero conclusosi al termine del Mondiale per Club andato in scena negli Stati Uniti – passa a titolo definitivo alla Juventus e ... Da gianlucadimarzio.com