Conceicao Juve il migliore a mani basse nel conformismo dei bianconeri contro il Verona | ecco come è stata giudicata la prestazione del portoghese La pagella

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conceicao Juve, il migliore a mani basse nel “conformismo” dei bianconeri: tutti i dettagli sulla prova del portoghese. Le pagelle de La Gazzetta dello Sport sul match tra Juventus e Verona non sono tenerissime. A fronte di una prestazione che ha visto i bianconeri in difficoltà, il noto quotidiano ha assegnato un voto largamente insufficiente a molti giocatori, ma ha voluto premiare la prestazione di un solo elemento della squadra. A spiccare in negativo, ma in maniera quasi ineluttabile, è il voto assegnato a Joao Mario, la cui partita è stata irrimediabilmente compromessa da un episodio chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conceicao juve il migliore a mani basse nel conformismo dei bianconeri contro il verona ecco come 232 stata giudicata la prestazione del portoghese la pagella

© Juventusnews24.com - Conceicao Juve, il migliore a mani basse nel “conformismo” dei bianconeri contro il Verona: ecco come è stata giudicata la prestazione del portoghese. La pagella

In questa notizia si parla di: conceicao - juve

Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli

Conceicao recupera per Real Madrid Juve? Fiducia segnalata in crescita, ma Tudor prepara anche questo piano B. Le ultime

Calciomercato Juve: l’arrivo di Sancho esclude la permanenza di Conceicao? Qual è l’idea della dirigenza, scenario a sorpresa per l’attacco!

Stop Juve, solo 1-1 a Verona: apre Conceicao, mani Joao Mario e pari Orban su rigore; Perché la Juventus dovrebbe riscattare Francisco Conceição; Motta, la conferenza stampa LIVE.

Cerca Video su questo argomento: Conceicao Juve Migliore Mani