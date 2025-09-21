Conceicao Juve, il migliore a mani basse nel “conformismo” dei bianconeri: tutti i dettagli sulla prova del portoghese. Le pagelle de La Gazzetta dello Sport sul match tra Juventus e Verona non sono tenerissime. A fronte di una prestazione che ha visto i bianconeri in difficoltà, il noto quotidiano ha assegnato un voto largamente insufficiente a molti giocatori, ma ha voluto premiare la prestazione di un solo elemento della squadra. A spiccare in negativo, ma in maniera quasi ineluttabile, è il voto assegnato a Joao Mario, la cui partita è stata irrimediabilmente compromessa da un episodio chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao Juve, il migliore a mani basse nel “conformismo” dei bianconeri contro il Verona: ecco come è stata giudicata la prestazione del portoghese. La pagella