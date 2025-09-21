Conceicao carica i tifosi della Juve sui social | quel suo ultimo messaggio non è passato inosservato cosa ha scritto – FOTO

Conceicao carica i tifosi: l’esultanza e il motto bianconero su Instagram, il portoghese celebra il gol al Verona e sposa la filosofia del club. Un gol per prendersi la scena, un messaggio social per conquistare definitivamente il cuore dei tifosi. Francisco Conceição ha scelto il modo più diretto ed efficace per dimostrare il suo attaccamento alla Juventus. All’indomani del pareggio contro l’ Hellas Verona, partita in cui ha segnato la rete del momentaneo vantaggio bianconero, l’esterno portoghese ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che è molto più di una semplice celebrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao carica i tifosi della Juve sui social: quel suo ultimo messaggio non è passato inosservato, cosa ha scritto – FOTO

Conceicao unica luce in una partita carica di stanchezza e poca lucidità. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite ma bene la difesa di Tudor dopo gli episodi arbitrali subiti. Il commento a caldo di @BaridonMarco. #juve #juventusnews24 #veronajuve #tud - X Vai su X

? La carica di mister #Tudor a pochi minuti dalla sfida tra #VeronaJuve a: massima concentrazione. "Vogliamo mettere la stessa voglia delle scorse partite". E arriva la bella notizia: "Conceição sta bene". Una trasferta difficile dopo aver speso tanto. Pron - facebook.com Vai su Facebook

