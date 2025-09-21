Conceicao a Mediaset | Non è un passo indietro è stata una settimana più difficile rispetto alle altre…Io sto molto bene il gol dà fiducia

Conceicao, attaccante della Juve, ha parlato così a Mediaset dopo il gol e il pareggio ottenuto contro il Verona. A Mediaset, Francisco Conceicao ha parlato così dopo Verona Juve. Le dichiarazioni dopo il gol che ha aperto le marcature per i bianconeri. MOVIOLA VERONA JUVE: GLI EPISODI DUBBI DEL MATCH PASSO INDIETRO? – «No, penso che non è un passo indietro. Penso che abbiamo fatto una partita difficile, si è visto, ma abbiamo provato a fare il lavoro che abbiamo fatto in settimana. Sappiamo che è stata una settimana un po’ più difficile rispetto alle altre perché abbiamo avuto due partite prima di questa molto difficili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

