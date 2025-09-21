.alla Balena”, si usa dire, che il mondo sia quello teatrale o no, ma Torino Spettacoli continua ad avere “ancora” bisogno di “quella roba lì” se anno dopo anno vede raddoppiare la propria fortuna e il successo che tocchi con le mani, i contatti con il suo pubblico, gli appuntamenti sold out che riempiono e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Con Torino Spettacoli “la bella abitudine di andare a teatro”