Con machete e bastone danneggia un’auto e il monumento dedicato ai carabinieri martiri di Fiesole

Distruzione di bene culturale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma bianca: questi i reati per i quali è stato denunciato a Priverno un uomo di 31 anni del posto.Tutto è accaduto nella giornata di ieri, sabato 20 settembre, quando i militari dell’Arma sono intervenuti dopo una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it