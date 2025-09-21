Con l’equinozio del 22 settembre il Sole entra in Bilancia l' oroscopo autunno 2025 una stagione di passaggi trasformazioni e nuove consapevolezze Ecco cosa ci aspetta

Con l'equinozio del 22 settembre, il Sole entra in Bilancia e inaugura ufficialmente l'autunno, stagione di passaggi, trasformazioni e nuove consapevolezze. L'aria si fa più frizzante, le giornate si accorciano, e il cielo astrologico si prepara a offrirci scenari in continuo movimento. L'autunno 2025 sarà infatti caratterizzato da alcuni importanti ritorni planetari che, come onde di marea, porteranno riflessioni, aggiustamenti e talvolta veri e propri cambi di rotta. Nettuno, entrato in Ariete nei mesi scorsi, tornerà temporaneamente in Pesci il 22 ottobre, invitandoci a rallentare e a ritrovare un contatto più autentico con i nostri sogni interiori.

