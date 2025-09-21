Con la jeep nel burrone morti i fratelli Mavisini
Varese Ligure (La Spezia), 21 settembre 2025 – Uniti anche nella morte. Due fratelli hanno perso la vita ieri intorno alle 12.30 mentre stavano rientravano a casa per il pranzo dopo la mattinata trascorsa tra i boschi alle pendici del Passo delle Cento Croci. Svolgevano la professione di taglialegna ed erano molto conosciuti nella zona proprio per la loro frequentazione della zona. Valentino e Vittorio Mavisini originari di Valgiuncata una frazione di Zignago, titolari di una società agricola forestale, sono precipitati da una scarpata mentre a bordo del loro fuoristrada stavano scendendo verso Pecorara nel territorio di Varese Ligure. 🔗 Leggi su Lanazione.it
