Comunali 2026 grandi manovre nel centrodestra
Lui, lei e l’altro. Grandi manovre nel centrodestra in vista delle amministrative 2026 a Faenza: i candidati già in campo sono gli stessi due da ormai vari anni, Gabriele Padovani per la creatura civica Area Liberale, e Roberta Conti in quota Lega. Il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone non si nasconde: "Qualora si optasse per una candidatura di partito Roberta Conti sarebbe la figura migliore. Ma la Lega non è la sola a decidere: il centrodestra dovrà sedersi a un tavolo". Non c’è da sorprendersi, viste le passate ruggini, che Morrone sia più scettico sulla candidatura di Padovani: "Ha già perso una volta; i faentini chiedono un volto nuovo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: comunali - grandi
Comunali 2026, grandi manovre al via. I 5 Stelle: "Il campo largo funziona"
Grandi notizie per il nostro Comune! Sono arrivati questa mattina i decreti di finanziamento per rendere più efficienti e sostenibili gli edifici comunali! ? Ecco i fondi ottenuti: € 139.000 per i locali associativi € 269.000 per lo stabile comunale € 2 - facebook.com Vai su Facebook
Comunali 2026, grandi manovre nel centrodestra; Comunali 2026, grandi manovre al via. I 5 Stelle: Il campo largo funziona; Si scrive Consiglio comunale, si legge grandi manovre per le elezioni 2027.
Sindaco di Bologna, caccia all’anti-Lepore: Alberto Forchielli alza la mano - Iniziano le grandi manovre verso le elezioni comunali del 2027. Scrive msn.com
Crociere, grandi manovre. Via alla gara per i dragaggi. Stazione, nuovo progetto - 757,66 euro, con l’appalto che sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ... Lo riporta lanazione.it