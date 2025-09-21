comunali 2026 grandi manovre nel centrodestra

Lui, lei e l’altro. Grandi manovre nel centrodestra in vista delle amministrative 2026 a Faenza: i candidati già in campo sono gli stessi due da ormai vari anni, Gabriele Padovani per la creatura civica Area Liberale, e Roberta Conti in quota Lega. Il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone non si nasconde: "Qualora si optasse per una candidatura di partito Roberta Conti sarebbe la figura migliore. Ma la Lega non è la sola a decidere: il centrodestra dovrà sedersi a un tavolo". Non c’è da sorprendersi, viste le passate ruggini, che Morrone sia più scettico sulla candidatura di Padovani: "Ha già perso una volta; i faentini chiedono un volto nuovo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

