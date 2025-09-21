Comprare ville di lusso in Sardegna conviene? Costa Smeralda ed entroterra da record
In Sardegna il concetto di casa di lusso non coincide più soltanto con la villa fronte mare. La tendenza 2025 mostra infatti un mercato immobiliare che si muove su due binari paralleli: da un lato la Costa Smeralda, con i suoi valori da record mondiale e le ville più lussuose che arrivano a superare i 300 milioni di euro. Il mercato delle ville di lusso in Sardegna. Dall’altro lato c’è l’ entroterra, sempre più richiesto da milionari e nuovi ricchi internazionali alla ricerca di un “lusso semplice” e sostenibile, fatto di natura, vigneti, oliveti e spazi autentici. Un mercato che non conosce crisi, trainato dal prestigio del marchio Costa Smeralda, dalla posizione strategica dell’Isola nel Mediterraneo e dalla capacità degli operatori locali di trasformare le esigenze dei clienti altospendenti in realtà, anche demolendo e ricostruendo da zero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: comprare - ville
"Ma è il momento giusto per comprare casa?" Il momento perfetto era 25 anni fa. Chi ha comprato allora… oggi ha una casa tutta sua, pagata, e che probabilmente vale molto di più. Aspettare il "momento ideale" può significare non fare mai il passo. I merc - facebook.com Vai su Facebook
Comprare ville di lusso in Sardegna conviene? Costa Smeralda ed entroterra da record; Quanto costa una casa in Costa Smeralda e altre località al mare; Villa Certosa vicina alla vendita: finisce l’era di Berlusconi.
Comprare ville di lusso in Sardegna conviene? Costa Smeralda ed entroterra da record - La Costa Smeralda si conferma brand globale del lusso, Porto Cervo e Porto Rotondo trainano il mercato immobiliare più caro d’Italia ... Riporta quifinanza.it
Costa Smeralda, per comprare un immobile di lusso servono 4 mesi - È quanto emerge da uno studio dell'Osservatorio annuale del mercato residenziale di lusso in Italia che mostra come il ... Secondo ansa.it