In Sardegna il concetto di casa di lusso non coincide più soltanto con la villa fronte mare. La tendenza 2025 mostra infatti un mercato immobiliare che si muove su due binari paralleli: da un lato la Costa Smeralda, con i suoi valori da record mondiale e le ville più lussuose che arrivano a superare i 300 milioni di euro. Il mercato delle ville di lusso in Sardegna. Dall'altro lato c'è l' entroterra, sempre più richiesto da milionari e nuovi ricchi internazionali alla ricerca di un "lusso semplice" e sostenibile, fatto di natura, vigneti, oliveti e spazi autentici. Un mercato che non conosce crisi, trainato dal prestigio del marchio Costa Smeralda, dalla posizione strategica dell'Isola nel Mediterraneo e dalla capacità degli operatori locali di trasformare le esigenze dei clienti altospendenti in realtà, anche demolendo e ricostruendo da zero.

© Quifinanza.it - Comprare ville di lusso in Sardegna conviene? Costa Smeralda ed entroterra da record