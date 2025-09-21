Compleanni centenari 101 candeline per Regina Meneghinello

101 anni per Regina Meneghinello, nata a Piacenza d’Adige il 14 settembre del 1924. A 14 anni, nel 1938, arrivò a Novara dove ormai vive da 86 anni. Secondogenita della famiglia, la sorella maggiore si chiamava Giacomina ed era del 1923 invece, la più piccola, Cesarina era del 1927.Appena. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

