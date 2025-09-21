Como corsaro a Firenze Gran rimonta nel secondo tempo con i gol di Kempf e Addai
Como, 21 settembre 2025 – Un Como arrembante a Firenze vince per 2 a 1, con una gran rimonta nel secondo tempo. I lariani reagiscono al gol iniziale di Mandragora grazie alla rete di testa di Kempf e al gran gol finale di Addai. Un gran De Gea ha impedito che il risultato fosse più largo, con una Fiorentina che ha applicato un gioco ostruzionistico per tutta la partita, con Kean poco servito. Paz e Morata sono stati bloccati sia con le buone che con le cattive, ma Rodriguez e Addai hanno tirato fuori il loro talento e classe. Fabregas schiera un Como più difensivo del solito, con Smolcic sulla destra e avanza Vojvoda sull'esterno superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
