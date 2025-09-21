Como ammazzagrandi! Vittoria in rimonta in casa di una Fiorentina in crisi
Fiorentina - Como 1-2 Marcatori: 5' pt Mandragora, 20' st Kempf, 47' st Addai Fiorentina (4-4-2): De Gea 7; Dodo 5.5, Pongracic 5, Ranieri 5.5 (32' Viti sv.), Gosens 5.5; Lamptey 6 (22' pt Fortini 6), Mandragora 6.5 (16' st Fagioli 5.5), Nicolussi Caviglia 6, Fazzini 5.5 (16' st Sohm 5); Kean 5.5, Piccoli 5.5 (32'st Dzeko sv) In panchina: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Pablo Mari, Parisi, Richardson,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: como - ammazzagrandi
Como ammazzagrandi! Vittoria in rimonta in casa di una Fiorentina in crisi; Como ammazza grandi! Vittoria in rimonta in casa di una Fiorentina in crisi; Fiorentina fischiata | battuta in casa dal Como 1-2 Benino nel primo tempo crolla nella ripresa Pioli sotto accusa Pagelle.
Como ammazzagrandi! Vittoria in rimonta in casa di una Fiorentina in crisi - 2 Marcatori: 5' pt Mandragora, 20' st Kempf, 47' st Addai Fiorentina (4- Riporta msn.com
Serie A: Como, rimonta da favola, la Fiorentina crolla - 1 nella quarta giornata di Serie A: solo 2 punti per gli uomini di Pioli, aggancio a quota 7 per i lariani ... Secondo msn.com