Vittoria Fontana si era infortunata durante le batterie della 4×100 ai Mondiali 2025 di atletica. L'azzurra si era fatta male mentre correva in prima frazione: a metà curva ha iniziato a saltellare accusando un fastidio alla coscia sinistra, si è fermata e ha piegato in avanti il busto dolorante. In quel momento Gloria Hooper è tornata indietro per prendere il testimone e il quartetto, completato da Dalia Kaddari e Alessia Pavese, ha portato a termine la prova per onore di firma. La 25enne lombarda, che vanta un personale di 11.33 sui 100 metri e di 22.79 sul mezzo giro di pista, è stato portata via su una sedia a rotelle.

Come sta Vittoria Fontana dopo l'infortunio ai Mondiali? L'esito dell'ecografia, era uscita in sedia a rotelle