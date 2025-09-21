Come sta andando la stagione a Rimini? Volano le presenze straniere assenti gli italiani

Rimini, 21 settembre 2025 – In fila al Mercato coperto con il salumiere che parla in tedesco ai clienti. O in attesa per trovare un tavolo libero in un locale del centro storico, sentendo parlare inglese o lingue che sanno tanto di Est. Da giorni Rimini si sveglia così tutte le mattine, e non è un’illusione. Spiaggia piena a Rimini grazie al sole: i bagnini tentano l’allungo Oggi è il 21 settembre, ultimo giorno d’estate, e all’ aeroporto Fellini sono atterrati undici voli. Tanti, se si pensa che per molti la stagione è già finita. Di questi voli solo uno arriva dall’Italia, Cagliari per la precisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

