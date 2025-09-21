Come capire quando è il momento di sostituire il materasso? Ecco cinque segnali a cui prestare attenzione
P er quanto di ottima fattura, i materassi non sono eterni e dovrebbero essere sostituiti generalmente attorno ai 10 anni, soprattutto per assicurarsi un buon sonno. Non si tratta però di una scadenza fissa, alcuni hanno una durata maggiori, altri inferiore. Ecco dunque cinque segnali a cui prestare attenzione che indicano quando è il momento giusto per sostituire il materasso. 1. È usurato e con avvallamenti Se il materasso inizia a cedere in alcuni punti, si assottigli in altri, si sono formati addirittura degli avvallamenti, è tempo di sostituirlo. Leggi anche › Quando cambiare il materasso? Tutti i segnali da riconoscere e i consigli utili 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: capire - momento
Il vertice in Alaska, Trump ostenta fiducia: convinto di capire in 2 minuti se andrà bene | Putin e il momento chiave: ecco cosa cerca
Siti sessisti, Cecchettin: “Donna-oggetto? Basta, è arrivato il momento di far capire che queste cose non sono più consentite”
Beatrice Arnera e Andrea Pisani in crisi: “Momento delicato, abbiamo bisogno di tempo per capire come affrontarlo”
È un po' difficile capire il momento in cui Pretty Little Liars si sia trasformata da un avvincente crime teen drama a una vera e propria ode al trash. Oggi è ricordata per i meme. Per quei clamorosi momenti non-sense che ci ha regalato e per quelle svolte palese - facebook.com Vai su Facebook
Posso sostituire un bene 4.0?; Caserma G. Berardi, cambio alla guida del 232° Reggimento Trasmissioni; Cambio al vertice del 232° Reggimento Trasmissioni: il Col. Pacetti subentra al Col. Tognon.