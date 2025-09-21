Colto mentre tenta di forzare auto in sosta | denunciato 50enne bresciano

Bresciatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si aggirava tra le auto in sosta con fare sospetto, osservando l'interno degli abitacoli e pronto a colpire. È stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato "Carmine" un 50enne bresciano, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colto - tenta

Colto mentre tenta di forzare auto in sosta: denunciato 50enne bresciano; Entra di notte in un condominio di Novara e tenta di forzare una porta: arrestato; Taranto, sorpreso dai carabinieri mentre tenta di intrufolarsi in un appartamento: arrestato 66enne.

Cerca Video su questo argomento: Colto Mentre Tenta Forzare