Colto mentre tenta di forzare auto in sosta | denunciato 50enne bresciano
Si aggirava tra le auto in sosta con fare sospetto, osservando l'interno degli abitacoli e pronto a colpire. È stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato "Carmine" un 50enne bresciano, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
