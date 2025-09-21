colpo del como a firenze vince 2 1 in rimonta al franchi

AGI - Una rete a tempo quasi scaduto segnata da Addai, consegna al Como i tre punti. Un successo meritato per gli ospiti che, andati sotto nella primissima parte di gara, dominano nella ripresa grazie soprattutto ai cambi azzeccati da Cesc Fabregas, fra cui proprio l'ingresso dell'olandese di passaporto ghanese. Per la Fiorentina è notte fonda, seconda sconfitta consecutiva, due punti in quattro partite, e disappunto dei tifosi a fine gara, con Stefano Pioli già sulla graticola. L'approccio alla partita dei padroni di casa è subito deciso, a tratti feroce. Non è un caso che Mandragora porti in vantaggi i suoi già al 5' grazie a un sinistro da fuori area che concretizza una corta respinta della barriera, dopo una punizione battuta dallo stesso numero 8 gigliato. 🔗 Leggi su Agi.it

