Colpo del Como a Firenze vince 2-1 in rimonta al Franchi
AGI - Una rete a tempo quasi scaduto segnata da Addai, consegna al Como i tre punti. Un successo meritato per gli ospiti che, andati sotto nella primissima parte di gara, dominano nella ripresa grazie soprattutto ai cambi azzeccati da Cesc Fabregas, fra cui proprio l'ingresso dell'olandese di passaporto ghanese. Per la Fiorentina è notte fonda, seconda sconfitta consecutiva, due punti in quattro partite, e disappunto dei tifosi a fine gara, con Stefano Pioli già sulla graticola. L'approccio alla partita dei padroni di casa è subito deciso, a tratti feroce. Non è un caso che Mandragora porti in vantaggi i suoi già al 5' grazie a un sinistro da fuori area che concretizza una corta respinta della barriera, dopo una punizione battuta dallo stesso numero 8 gigliato. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: colpo - como
CM.com – Como, un altro colpo: è ufficiale l’acquisto di Jayden Addai
TS – Jesus Rodriguez al Como, ufficiale il colpo di mercato: i dettagli dell’operazione
Como scatenato sul mercato: nuovo colpo in arrivo!
Colpo del Como che ha ingaggiato Chloe Logarzo Berryhill. "L'Italia è una nazione che ha un significato molto speciale per me e la mia famiglia”. ?In un'intervista rilasciata a L Football Logarzo aveva dichiarato di voler giocare nel nostro Paese. - X Vai su X
Colpo di mercato internazionale del Como Femminile che ha ingaggiato Chloe Logarzo Berryhill centrocampista australiana con oltre 50 presenze in nazionale "L'Italia è una nazione che ha un significato molto speciale per me e la mia famiglia”. ? In - facebook.com Vai su Facebook
Colpo del Como a Firenze, vince 2-1 in rimonta al Franchi; La Fiorentina non sa più vincere: il Como vince 2-1 al Franchi, squadra contestata dalla curva; News.
Il Como sbanca Firenze: Fiorentina sconfitta 2-1 - Colpaccio del Como di Cesc Fabregas che vince in trasferta con la Fiorentina. Si legge su msn.com
Como corsaro a Firenze, Kempf e Addai ribaltano il risultato - Como corsaro a Firenze, boccone amaro per la Fiorentina di Pioli. Lo riporta espansionetv.it