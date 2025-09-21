Colpo Como al 94? | Addai gela la Fiorentina
La serata al Franchi si trasforma in un’amara lezione per la Fiorentina: avanti dopo pochi minuti, i viola vengono raggiunti e superati in extremis dal Como, che sfrutta al massimo l’ultima occasione utile. La squadra di Fabregas capitalizza al meglio l’inerzia del secondo tempo, mentre gli uomini di Pioli restano inchiodati a quota due punti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
