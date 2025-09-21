Colpito al volto durante una battuta di caccia | 39enne in ospedale
Poco fa un 39enne di Vico Equense è arrivato ferito al volto nel Pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare. I carabinieri della stazione di Vico Equense sono intervenuti sul posto. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo, mentre era impegnato nell’attività di caccia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
