Tempo di lettura: < 1 minuto Un 39enne di Vico Equense, in provincia di Napoli, è arrivato ferito al volto nel pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare. I carabinieri della stazione di Vico Equense sono intervenuti sul posto. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo, mentre era impegnato nell’attività di caccia nel comune di Vico Equense in località Monte Comune, è stato colpito improvvisamente al volto da pallini da caccia che gli hanno provocato escoriazioni giudicate guaribili in 10 giorni. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colpito al volto da pallini mentre caccia nel Napoletano: 39enne in ospedale