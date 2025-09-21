‘Colpi di scena’ | maratona teatrale in più location

Un lunedì di settembre che non conosce la noia ma si apre con un invito a viaggiare tra parole, musica e corpi in movimento. È l’inizio di ‘Colpi di Scena – Sguardo nel Contemporaneo’, rassegna che da domani al 25 settembre porterà nei teatri cittadini nuove produzioni e prime nazionali. La manifestazione, giunta alla sua 3ª edizione, è curata da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Ater Fondazione con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, sostenuta dal Comune di Forlì e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi. Il sipario si apre alle ore 15 al teatro Testori (via Vespucci 13) con ‘Misurare il salto delle rane’, firmato Carrozzeria Orfeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

