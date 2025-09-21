‘Colpi di scena’ | maratona teatrale in più location
Un lunedì di settembre che non conosce la noia ma si apre con un invito a viaggiare tra parole, musica e corpi in movimento. È l’inizio di ‘Colpi di Scena – Sguardo nel Contemporaneo’, rassegna che da domani al 25 settembre porterà nei teatri cittadini nuove produzioni e prime nazionali. La manifestazione, giunta alla sua 3ª edizione, è curata da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Ater Fondazione con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, sostenuta dal Comune di Forlì e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi. Il sipario si apre alle ore 15 al teatro Testori (via Vespucci 13) con ‘Misurare il salto delle rane’, firmato Carrozzeria Orfeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: colpi - scena
Squid game stagione 3: significato delle lettere nei muri e anticipazioni sui colpi di scena del finale
Drama in arrivo per cane e amanda nella giovane e inquieta mishael morgan anticipa colpi di scena
Peacemaker stagione 2 episodio 2: spiegazione dei colpi di scena e rivelazioni del multiverso DCU
Un pomeriggio di #SerieBKT ricco di colpi di scena e spettacolo. Ecco i risultati finali! #LaBChannel - facebook.com Vai su Facebook
Notte di ritorni, colpi di scena e match incredibili a #WWENXT! Scopri i risultati dello show http://tinyurl.com/y4zhcp9y Rivivi le emozioni dello show on demand su @discoveryplusIT! #DiscoveryPlus - X Vai su X
Una maratona teatrale per il gran finale della rassegna “Impronte di teatro” - Arezzo, 21 giugno 2024 – Una maratona teatrale con gli spettacoli di fine corsi della Libera Accademia del Teatro. Da lanazione.it
Amami, la maratona teatrale record di Chieti: 5 giorni di spettacoli gratuiti dal vivo, 24 ore su 24 - Una maratona teatrale record, 5 giorni di spettacoli 24 ore su 24 senza interruzioni e del tutto gratuiti. Come scrive corriere.it