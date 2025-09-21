‘Colpi di scena’ | maratona teatrale in più location

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lunedì di settembre che non conosce la noia ma si apre con un invito a viaggiare tra parole, musica e corpi in movimento. È l’inizio di ‘Colpi di Scena – Sguardo nel Contemporaneo’, rassegna che da domani al 25 settembre porterà nei teatri cittadini nuove produzioni e prime nazionali. La manifestazione, giunta alla sua 3ª edizione, è curata da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Ater Fondazione con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, sostenuta dal Comune di Forlì e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi. Il sipario si apre alle ore 15 al teatro Testori (via Vespucci 13) con ‘Misurare il salto delle rane’, firmato Carrozzeria Orfeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8216colpi di scena8217 maratona teatrale in pi249 location

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Colpi di scena’: maratona teatrale in più location

In questa notizia si parla di: colpi - scena

Squid game stagione 3: significato delle lettere nei muri e anticipazioni sui colpi di scena del finale

Drama in arrivo per cane e amanda nella giovane e inquieta mishael morgan anticipa colpi di scena

Peacemaker stagione 2 episodio 2: spiegazione dei colpi di scena e rivelazioni del multiverso DCU

Una maratona teatrale per il gran finale della rassegna “Impronte di teatro” - Arezzo, 21 giugno 2024 – Una maratona teatrale con gli spettacoli di fine corsi della Libera Accademia del Teatro. Da lanazione.it

Amami, la maratona teatrale record di Chieti: 5 giorni di spettacoli gratuiti dal vivo, 24 ore su 24 - Una maratona teatrale record, 5 giorni di spettacoli 24 ore su 24 senza interruzioni e del tutto gratuiti. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 8216colpi Scena8217 Maratona Teatrale