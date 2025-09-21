Colmata Bagnoli stop a Via-Vas | spunta nuova procedura su opere America’s Cup ira ambientalisti

Tempo di lettura: 2 minuti Colmata di Bagnoli, sospesa l a procedura Via-Vas sulla rimozione soltanto parziale. “ Su richiesta del proponente “, ossia Invitalia, specifica il sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. A quanto si apprende, la procedura è bloccata fino al prossimo ottobre. Dal 7 agosto è aperta invece una Vav (Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale) sulle opere complementari, destinate allo svolgimento della America’s Cup 2027. A Bagnoli, come noto, è prevista la base logistica e operativa dei team velici. In pratica, la Vav è una valutazione sul se sottoporre le opere a procedura Via (Valutazione di impatto ambientale), utilizzata invece nella fase di progettazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

