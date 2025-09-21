Colmata Bagnoli stop a Via-Vas | spunta nuova procedura su opere America’s Cup ira ambientalisti
Tempo di lettura: 2 minuti Colmata di Bagnoli, sospesa l a procedura Via-Vas sulla rimozione soltanto parziale. “ Su richiesta del proponente “, ossia Invitalia, specifica il sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. A quanto si apprende, la procedura è bloccata fino al prossimo ottobre. Dal 7 agosto è aperta invece una Vav (Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale) sulle opere complementari, destinate allo svolgimento della America’s Cup 2027. A Bagnoli, come noto, è prevista la base logistica e operativa dei team velici. In pratica, la Vav è una valutazione sul se sottoporre le opere a procedura Via (Valutazione di impatto ambientale), utilizzata invece nella fase di progettazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: colmata - bagnoli
America’s Cup, Nappi (Lega): si renda pubblico progetto, impedire errori nello smaltimento materiale colmata Bagnoli
Colmata Bagnoli, al Mase i No a conservarla: “Decisione rischiosa e presa senza sentire i cittadini”
Bagnoli, sulla colmata area tecnica e village. Svolta America?s Cup
Coppa America, così saranno le basi team sulla colmata di Bagnoli. E dopo le gare il mare balneabile Svelato il masterplan al Salone nautico di Genova. Il sindaco Manfredi: “Sarà completata la tanto attesa bonifica e saranno realizzate infrastrutture temporan - facebook.com Vai su Facebook
Allarme di Uniport: “No ai detriti di Bagnoli nelle casse di colmata”; Legora de Feo (Uniport): no ai detriti di Bagnoli nel Porto; Rischio stop agli escavi nel porto di Napoli. Assiterminal: No all'emendamento sui dragaggi.
Napoli, Manfredi rilancia: “Stop alla rimozione della colmata a Bagnoli è meglio sigillarla” - Il progetto di bonifica e di rigenerazione di Bagnoli prevede la completa rimozione della colmata, ma il primo cittadino si lancia in una operazione di Realpolitik e invita a guardare anche altre ... Da napoli.repubblica.it
Napoli, colmata di Bagnoli: via solo il 20 per cento e il Pontile Nord sarà una via di fuga - commissario straordinario alla Cabina di regia presieduta dal ministro ... Scrive napoli.repubblica.it