Colliri per risolvere la presbiopia in futuro diremo davvero addio agli occhiali da lettura?
Le sperimentazioni stanno dando buoni risultati. In futuro ci potrebbe essere una valida alternativa anche alla chirurgia, ma ci vorrà ancora tempo. 🔗 Leggi su Wired.it
Presbiopia addio: ok alle gocce oculari che eliminano gli occhiali; Approvato un nuovo collirio: può sostituire gli occhiali per milioni di persone.
Un collirio al posto degli occhiali da lettura? Positivi i primi test contro la presbiopia - Tutti sviluppano la presbiopia con l’avanzare dell’età, una difficoltà a mettere a fuoco oggetti e testi da vicino. Da repubblica.it
Cancellare la presbiopia con un collirio: ci si sta lavorando - Solo intorno al 2023 potrebbe rendersi disponibile o speciale collirio a base di acido alfa lipoico, in grado di restituire al cristallino la sua elasticità e correggere l’accomodazione. Riporta quotidianosanita.it