Colleferro la città si mobilita per la Pace Domani sera la manifestazione in Piazza Italia

21 set 2025

Colleferro in piazza per la pace, la giustizia e la memoria di Willy Monteiro DuarteColleferro, data – A cinque anni dall’uccisione di Willy Monteiro Duarte, la comunità di Colleferro si ritroverà in piazza per ribadire con forza i valori di pace, solidarietà, giustizia, libertà ed eguaglianza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

