Colleferro la città si mobilita per la Pace Domani sera la manifestazione in Piazza Italia
Colleferro in piazza per la pace, la giustizia e la memoria di Willy Monteiro DuarteColleferro, data – A cinque anni dall’uccisione di Willy Monteiro Duarte, la comunità di Colleferro si ritroverà in piazza per ribadire con forza i valori di pace, solidarietà, giustizia, libertà ed eguaglianza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: colleferro - citt
RIAPRE LA FORESTERIA COMUNALE – CLUB HOUSE Il Comune di Colleferro è lieto di invitare la cittadinanza alla cerimonia di riapertura della Foresteria Comunale – Club House, dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito degli interventi di Rig - facebook.com Vai su Facebook