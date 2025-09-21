Colle | Livatino testimone valori Italia
12.05 Ricordando l'omicidio di Rosario Livatino, il 'giudice ragazzino' ucciso 35 anni fa dalla mafia, il Presidente Mattarella lo ricorda come "autentico testimone dei valori della Repubblica", che "ha speso la propria vita per affermare i principi dello Stato di diritto contro la cultura della violenza e della sopraffazione". A Mattarella fa eco la premier Meloni: ricordare "il sacrificio di chi ha messo legalità e giustizia davanti alla propria vita è non solo dovere, ma modo per onorarne memoria e andare avanti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
