Cole Hocker vince i 5000 ai Mondiali | trionfo da Campione Olimpico dei 1500 Ingebrigtsen ci prova

Cole Hocker ha vinto i 5000 metri ai Mondiali 2025 di atletica, emergendo da autentico outsider sulla pedana di Tokyo e regalandosi uno dei titoli più belli della propria carriera. Impresa davvero eccezionale per il fuoriclasse statunitense, che da Campione Olimpico dei 1500 metri (nella capitale giapponese è stato squalificato in semifinale in maniera severa) ha deciso di cimentarsi sulla distanza più lunga e ha avuto ragione. Il 24enne ha interpretato la gara in maniera molto tattica, ha sgomitato con il francese Gimmy Gressier lungo l’ultima curva, ha messo il turbo sul rettilineo conclusivo, ha superato a doppia velocità il belga Isaac Kimeli e ha vinto con il tempo di 12:58. 🔗 Leggi su Oasport.it

