Colavita campione italiano Gt3 Pro Am al Mugello | Emozione incredibile

(Adnkronos) – Leonardo Colavita insieme a Ibrahim Badawi e David Vidales si è laureato campione del titolo Gt3 Pro Am del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance all’Autodromo Internazionale del Mugello, oggi domenica 21 settembre. Il quarto e ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance ha visto l’italo americano, pilota di TT Management, laurearsi campione . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it