Code interminabili per il rossetto gratis di Dolce&Gabbana
Proseguono le lunghissime code per l'edicola di Dolce&Gabbana alla Milano Beauty Week in centro. Il brand, nel Quadrilatero, regala una spilla, una ‘tote bag’ e un minikit con rossetto e mascara. Tutto sta andando a ruba. Anche per i gadget di Pupa ci sono file interminabili. Visualizza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: code - interminabili
Code interminabili sotto il sole cocente fuori all'ufficio postale
AUTOTRASPORTO IN CRISI Cantieri sulla Torino-Savona e chiusura del traforo del Bianco fino a dicembre: il comparto dell’autotrasporto piemontese vive settimane difficili tra rallentamenti, code interminabili, extracosti e tempi di percorrenza dilatati. - facebook.com Vai su Facebook
"Hacker sabota le lavatrici smart del campus: gli studenti lavano gratis. Code interminabili" News - Un Robin Hood sconosciuto ha disabilitato il sistema di pagamento online. Al posto degli apparecchi intelligenti ora torneranno lavatrici ''normali''. - X Vai su X
Code interminabili per il rossetto gratis di Dolce&Gabbana, ecco dove.