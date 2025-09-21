Code interminabili per il rossetto gratis di Dolce&Gabbana

Milanotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le lunghissime code per l'edicola di Dolce&Gabbana alla Milano Beauty Week in centro. Il brand, nel Quadrilatero, regala una spilla, una ‘tote bag’ e un minikit con rossetto e mascara. Tutto sta andando a ruba. Anche per i gadget di Pupa ci sono file interminabili.     Visualizza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: code - interminabili

Code interminabili sotto il sole cocente fuori all'ufficio postale

Code interminabili per il rossetto gratis di Dolce&Gabbana, ecco dove.

Cerca Video su questo argomento: Code Interminabili Rossetto Gratis