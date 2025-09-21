Cocciaretto non ha tempo per festeggiare la BJK Cup | Deciderò se dormire lascio l'hotel alle 5 | 30″

Elisabetta Cocciaretto è stata decisiva nel successo dell'Italia nella Billie Jean King Cup. La tennista azzurra non ha quasi il tempo di celebrale il successo, perché le tocca subito volare a Pechino: "Devo capire se dormire, alle 5:30 lascio l'hotel perché vado a giocare le qualificazioni a Pechino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

