Elisabetta Cocciaretto è stata decisiva nel successo dell'Italia nella Billie Jean King Cup. La tennista azzurra non ha quasi il tempo di celebrale il successo, perché le tocca subito volare a Pechino: "Devo capire se dormire, alle 5:30 lascio l'hotel perché vado a giocare le qualificazioni a Pechino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

