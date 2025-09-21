Cocciaretto fantastica in finale nel singolo di BJK Cup | Avevo una sola possibilità l'ho sfruttata

Clamoroso successo nel primo singolare di finale in BJK Cup 2025 per Elisabetta Cocciaretto su Navarro: "Ci ho provato, ci sono riuscita" ha raccontato dopo l'emozionata azzurra. "La migliore prestazione della mia carriera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cocciaretto - fantastica

BJK Cup, Cocciaretto cuore e coraggio: fantastica rimonta a Shenzhen - X Vai su X

INIZIA MALE LA SEMIFINALE PER L'ITALIA Elisabetta Cocciaretto perde in due set contro Marta Kostyuk: l'Ucraina si porta sull'1-0 - facebook.com Vai su Facebook

Cocciaretto fantastica in finale nel singolo di BJK Cup: Avevo una sola possibilità, l'ho sfruttata; Italia-Usa 1-0 LIVE: ora Paolini-Pegula; Finale BJK Cup, Cocciaretto con la partita perfetta: Navarro può solo inchinarsi. Ora il sogno è affidato a Paolini.

Cocciaretto fantastica in finale nel singolo di BJK Cup: “Avevo una sola possibilità, l’ho sfruttata” - Clamoroso successo nel primo singolare di finale in BJK Cup 2025 per Elisabetta Cocciaretto su Navarro: "Ci ho provato, ci sono riuscita" ha ... Si legge su fanpage.it

BJK Cup, Cocciaretto cuore e coraggio: fantastica rimonta a Shenzhen - Billie Jean King Cup | Ha servito 4 volte per restare nel match, ha ottenuto i controbreak decisivi, con l'avversaria che ha servito due volte per chiudere il match: l'azzurra firma una picco ... Secondo ubitennis.com