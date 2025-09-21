Cocchi si racconta | Dimarco è la mia ispirazione Sfida più importante? Superare quel rigore sbagliato

Cocchi ha parlato in occasione del MatchDay Programme dell’Inter, sui profili ufficiali del club, raccontandosi al mondo nerazzurro. Tra i protagonisti del MatchDay Programme, pubblicato sui canali ufficiali dell’ Inter in occasione della sfida contro il Sassuolo e nel giorno di Atalanta Inter Primavera, c’è anche Matteo Cocchi, terzino nerazzurro reduce dalla cavalcata con la Primavera e dall’esordio in Champions League nella scorsa stagione. L’ISPIRAZIONE DI DIMARCO Cocchi ha raccontato come la sua passione per il calcio sia nata in famiglia e come si sia ispirato a giocatori più esperti: «Non ho mai avuto un vero e proprio idolo ma ci sono dei giocatori che mi hanno ispirato e uno di questi è sicuramente Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com

