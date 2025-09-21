Coca-Cola Pierini | 50 anni stabilimento Nogara sito in crescita

(Adnkronos) – “Oggi festeggiamo i primi 50 anni del più grande stabilimento di Coca-Cola in Europa. Un sito che è cresciuto negli ultimi 15 anni con 220 milioni di euro di investimento e crescerà nei prossimi 3-4 anni con altri 50 milioni di euro perché qui c’è un clima favorevole al lavoro e all’accoglienza delle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Coca-Cola, Pierini: “50 anni stabilimento Nogara, sito in crescita”

