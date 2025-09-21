Sandro Dell’Agnello mostra soddisfazione dopo la vittoria all’esordio della sua Dole. "Abbiamo fatto la partita che dovevamo – dichiara il capoallenatore di Rbr –. Una gara accorta, intensa. È vero, nel quarto periodo c’è stato un attimo di sbandamento, tre minuti in cui ci è andato tutto storto e in cui Milano ha recuperato parte dello svantaggio centrando dei canestri che peraltro è in grado di fare. L’ Urania ha talento in attacco, non dimentichiamolo. Però in generale la nostra partita è stata molto solida. E intendo proprio a livello di squadra, senza stare a guardare tanto ai singoli. Ringrazio i tifosi che sono venuti a Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coach Dell’agnello. "Gara solida nonostante i 3 minuti di sbandamento»