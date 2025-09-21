Classifica Radio Tiziano Ferro si riconferma in vetta
La Classifica Radio stilata da Earone è un italian affaire che ha per protagonisti Tiziano Ferro, Olly ed Achille Lauro con i loro ultimi singoli. Ritorna in top ten Miley Cyrus con Easy Lover, in salita dalla #12 alla #10. Il brano è il secondo singolo estratto da Something Beautiful, nuovo album della popstar pubblicato lo scorso maggio. Rocco e Hunt e Noemi scendono dalla #8 alla #9 con Oh Ma, brano presentato ai Tim Summer Hits nel mese di giugno, con il quale il due artisti hanno raggiunto la seconda posizione della chart alla fine di luglio. Debutta in top ten, Be Mine di Komrad, che sale dalla #13 alla #8, ottenendo dopo sette settimane di permanenza, il miglior posizionamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Classifica Radio EarOne #38/2025 1 Tiziano Ferro – Cuore rotto (=) 2 Olly – Questa domenica (+2) 3 Achille Lauro – Senza una stupida storia (NEW)
