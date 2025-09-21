Classifica Mondiale piloti F1 2025 | Piastri difende la testa Leclerc 5°

CLASSIFICA PILOTI F1 2025. Oscar Piastri (McLaren) 324. Lando Norris (McLaren) 299. Max Verstappen (Red Bull) 255. George Russell (Mercedes) 212. Charles Leclerc (Ferrari) 165. Lewis Hamilton (Ferrari) 113. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 78. Alexander Albon (Williams) 70. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37. Lance Stroll (Aston Martin) 32. Carlos Sainz (Williams) 31. Fernando Alonso (Aston Martin) 30. Liam Lawson (Red Bull Racing Bulls) 30. Esteban Ocon (Haas) 28. Pierre Gasly (Alpine) 20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls Red Bull) 20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2025: Piastri difende la testa, Leclerc 5°

