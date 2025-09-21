Classifica Mondiale costruttori F1 2025 | McLaren dominatrice Ferrari terza forza

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2025. McLaren 623. Mercedes 290. Ferrari 286. Red Bull 272. Williams 101. Racing Bulls 72. Aston Martin 62. Kick Sauber 55. Haas 44. Alpine 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2025: McLaren dominatrice, Ferrari terza forza

