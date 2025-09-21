Civitanovese a caccia della prima vittoria | Stiamo benissimo ora serve più fame
"Il Matelica è da prendere con le molle, ma questa è una vittoria che dovremo raggiungere tutti insieme, con l’aiuto del pubblico". Andrea Mercanti (foto), tecnico della Civitanovese, scuote l’ambiente in vista della terza di campionato di oggi al Polisportivo, contro i biancorossi (15.30). "Il Matelica – prosegue l’allenatore – ha ottimi calciatori come la punta Allegretti, che ha fatto la C. Anche D’Errico è molto valido, a centrocampo c’è Vilson, ottimo play reduce dalla vittoria dei playoff nazionali con il Castelnuovo Vomano". Rossoblù a 1 punto e alla ricerca della primo successo. "La vittoria interna – aggiunge Mercanti – manca da troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
