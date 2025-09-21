Civitanovese a caccia della prima vittoria | Stiamo benissimo ora serve più fame

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il Matelica è da prendere con le molle, ma questa è una vittoria che dovremo raggiungere tutti insieme, con l’aiuto del pubblico". Andrea Mercanti (foto), tecnico della Civitanovese, scuote l’ambiente in vista della terza di campionato di oggi al Polisportivo, contro i biancorossi (15.30). "Il Matelica – prosegue l’allenatore – ha ottimi calciatori come la punta Allegretti, che ha fatto la C. Anche D’Errico è molto valido, a centrocampo c’è Vilson, ottimo play reduce dalla vittoria dei playoff nazionali con il Castelnuovo Vomano". Rossoblù a 1 punto e alla ricerca della primo successo. "La vittoria interna – aggiunge Mercanti – manca da troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

civitanovese a caccia della prima vittoria stiamo benissimo ora serve pi249 fame

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese a caccia della prima vittoria: "Stiamo benissimo, ora serve più fame"

In questa notizia si parla di: civitanovese - caccia

La Civitanovese a caccia di rinforzi: "Presto quattro nuove pedine per Mercanti"

Il Chieti torna alla vittoria: Civitanovese ko; Civitanovese, la tribuna dello stadio torna disponibile: rossoblù a caccia della prima vittoria casalinga; Challenge Cup, Finale di ritorno: mercoledì Lube a caccia della rimonta interna con il Lublin. Potke: Tanta carica positiva!.

civitanovese caccia prima vittoriaCivitanovese a caccia della prima vittoria: "Stiamo benissimo, ora serve più fame" - "Il Matelica è da prendere con le molle, ma questa è una vittoria che dovremo raggiungere tutti insieme, con ... Scrive sport.quotidiano.net

civitanovese caccia prima vittoriaBene la Civitanovese alla prima. Marcantoni: "Complimenti ai rossoblù" - È il giudizio di Simone Marcantoni, collaboratore tecnico della Civitanovese, che ha sostituito l’allenatore Andre ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Civitanovese Caccia Prima Vittoria